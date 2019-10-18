Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerin sorunlarını belirliyor
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Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerin sorunlarını belirliyor

14 dakika önce

Bağlar Belediyesi meclis üyeleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin sorunlarını tespit etmek amacıyla saha çalışması yaptı.

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerin sorunlarını belirliyor, System.String[]

Bağlar Belediyesi meclis üyeleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin sorunlarını tespit etmek amacıyla saha çalışması yaptı.

Belediye meclis üyeleri Güzel Kızoğlu, Mehmet Hasan Fidan ve İhsan Çubuk'tan oluşan heyet, mahalleleri gezerek muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü. Sorun ve taleplerle ilgili durum tespitinde bulunan belediye meclis üyeleri, vatandaşların talepleriyle ilgili notlar aldı.

Vatandaşların talepleri karşılanacak

Bağlar Belediyesi meclis üyeleri, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun direktifleriyle bu çalışmayı yürüttüklerini belirterek tüm kırsal mahalleleri ziyaret ederek hem muhtarlar hem de vatandaşlarla görüştüklerini bildirdi.

Meclis üyeleri tarafından rapor haline getirilecek sorunların belediye yönetimi tarafından kısa zamanda çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Bağlar Belediyesi, Mehmet Hasan, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:19 Kaynak: AA
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