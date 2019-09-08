Bağlar Belediyesi kırsal mahallerin ulaşım sıkıntısını çözüyor
42 dakika önce
Bağlar İlçe Belediyesi kırsal mahallelerin yol sorununu çözüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Bağlar İlçe Belediyesi kırsal mahallelerin yol sorununu çözüyor.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yaptığı açıklamada, özellikle Karacadağ eteklerinde bahar mevsiminde taşkınlar dolayısıyla yaşanan ulaşım sıkıntılarını gidermek amacıyla köprü ve menfez inşaa etmeye karar verdiklerini söyledi.
5 köyde 8 menfez köprü inşa etmek üzere çalışmalarına başladıklarını aktaran Beyoğlu, menfez köprülerini kış başlamadan hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.
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