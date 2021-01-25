Bağlar Belediyesi kırsal yerleşim yerlerindeki hizmeti hızlandırdı - Son Dakika

Mahalle sakinleri, gerçekleştirilen hizmetlerden memnuniyetini dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bağlar Belediyesi, yaşanan su taşkınlarını önlemek için de 12 beton boru döşedi.

Belediye ekipleri, Sarıdallı Mahallesinde yeni yerleşim yerlerinin yol sorununu 8 metre geniş ve 800 metre yeni yol açarak çözüme kavuşturdu.

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