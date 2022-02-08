Bağlar Belediyesi kırsaldaki okulun çevresini kardan temizledi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerindeki eğitim kurumunun çevresini kardan temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karacadağ eteklerinde bulunan Karacadağ Mahallesindeki Alatosun İlkokulunun çevresi ve öğrencilerin geçiş güzergahı, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımı güçleştirdi.

Okul yönetimi ve mahalle muhtarı Adem Karacadağ, durumu Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na bildirdi.

Beyoğlu'nun talimatıyla bölgeye giden ekipler, kısa sürede okul çevresini ve bahçeyi kardan temizledi.

Okul yönetimi Belediye Başkanı Beyoğlu ve ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.