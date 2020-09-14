Bağlar Belediyesi kolaylık sağladı oto galeri esnafı ruhsat sahibi oldu - Son Dakika

Bağlar Belediyesi sağladığı kolaylıkla son bir ayda 36 oto galerici esnafının ruhsat sahibi olmasını sağladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, oto galeri esnafının yaşadığı ruhsat sorunlarının çözülmesini ve bunun için gerekli tüm kolaylığın sağlanmasını istedi. Ruhsat Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler kısa sürede önemli mesafe kat ederek ilçede bulunan esnafı rahatlattı.

İşyerlerini ziyaret eden ekipler, önce ruhsatı olmayan esnafları ruhsat işlemleri için belediyeye davet etti.

Belediyede misafir edilen esnafa piyasa koşullarının altında harç bedeli alarak ekonomik anlamda kolaylık sunan Ruhsat Müdürlüğü, ruhsat için gerekli olan diğer kurumlar nezdindeki işlemleri elektronik sistem üzerinden yerine getirerek işlemlerin kısa sürede tamamlanmasını ve bu sayede son bir ayda 36 esnafın ruhsat sahibi olmasını sağladı.

"Belediye vatandaşın evidir. Vatandaşa tüm imkanları ve olaylıkları sağlamak ise bizim görevimizdir." diyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, oto galeri esnafının yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Pandemi dönemindeki ekonomik zorlukları ve koşulları göz önünde bulundurarak ruhsat işlemlerinde esnafa her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Beyoğlu, "Ruhsat kaydı olmayan tüm esnaflarımızı belediyemize davet ediyoruz. İlçemizde kayıtdışı esnaf kalmaması adına çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.