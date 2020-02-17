Bağlar Belediyesi köy okulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yıllarca Mahallesi Ortaokulu öğrencilerine kendi spor tesislerine ve kentteki çocuk eğlence mekanlarına götürerek anlamlı bir sosyal sorumluluk örneği ortaya koydu. Taşradan gelen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşayarak kentten mutlu bir şekilde ayrıldı.



Çınar ilçesinin kırsal bölgesinde yer alan Yıllarca Mahallesi Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen okullar arası spor müsabakaları için geldikleri Diyarbakır'da unutulmaz bir gün yaşadı. Bağlar Belediyesi tarafından misafir edilen köy okulunun öğrencileri, oynadıkları basketbol maçının ardında önce Bağlar Belediyesi spor tesislerini gezdi. Ardında da Bağlar Belediyesi tarafından bir alış veriş merkezine götürülen çocuklar, buradaki çocuk eğlence ve oyun alanlarını gezerek eğlence dolu anlar yaşadı.



Diyarbakır'dan mutlu ayrıldılar



Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, duygu dolu anlar yaşamalarına neden olan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye yönetimine teşekkür etti. Eğlence ve oyun merkezinde doyasıya oyunlar oynayarak eğlenen çocuklara Bağlar Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar sunuldu. Bağlar Belediyespor yönetim kurulu üyesi Sedat Gültekin'in gezi boyunca eşlik ettiği öğrenciler, ilk kez böyle bir olayı yaşadıklarını belirterek Diyarbakır'dan mutlu bir şekilde ayrıldı. - DİYARBAKIR