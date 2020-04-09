Bağlar Belediyesi mahalle muhtarlıklarını yeniliyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, ilçedeki 8 mahalle muhtarlığının bürosunu yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile ilçeye bağlı 8 mahallenin muhtarlık bürolarının yenilenerek, döşemesinin yapıldığı, büro ile mobilya malzemesi desteği sağlandığı bildirildi.

Yenilenen bürolarında vatandaşlara hizmet vermeye başlayan muhtarların, kendilerine destek olan Beyoğlu'na teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, belediyenin, Alipınar, 5 Nisan,Yunus Emre, Selahattin Eyyubi, Körhat, Bağcılar, Yeniköy ve Muradiye mahalle muhtarlıklarının bürolarına mobilya desteği sağladığı belirtildi.

Açıklamada,muhtarların yenilenen bürolarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alipınar Mahalle Muhtarı Orhan Akyapı, "Büromuzun önemli eksikleri vardı. Vatandaşlarımıza rahat hizmet veremiyorduk. Bağlar Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Beyoğlu'na durumu ilettik. Kendisi hemen talimat verdi ve büromuz modern hale getirildi. Artık mahallemize yakışır şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağcılar MahalleSİ Muhtarı Şehmus Şirdenli ise,"Başkanımız bugüne kadar hiçbir sorunumuza karşı duyarsız kalmadı. Her konuda gerekli desteği sağladı. Şimdi de büromuzu yenileyerek büro malzemeleriyle döşedi. Başkanımıza ve belediyemize teşekkürlerimizi iletiyoruz." şeklinde konuştu.