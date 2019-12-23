Bağlar Belediyesi metruk binaların yıkımını hızlandırdı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk yapı yıkımı" sloganıyla ilçede metruk yapılarla ilgili yıkım çalışmalarını hızlandırdı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede kullanılamaz halde olduğu tespit edilen 250'e yakın yapının 60'ının yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu çalışmadan vatandaşların memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yıkımı gerçekleştirilen metruk yapıların yerine park, oyun ve dinlenme alanları yapacaklarını dile getiren Beyoğlu, 12 merkez mahallenin 9'unda çarpık kentleşme olduğunu, Bağlar ilçesini bu çileden kurtaracaklarını belirtti.

Beyoğlu, tespit edilen 250'ye yakın eski ve kullanılamaz haldeki yapının yıkımını 2020 yılı içinde tamamlayacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Buraları huzur alanları haline getireceğiz. 9 ayda bunlara karşı ciddi bir mücadele verdik. Vatandaşlarımız bu yapılardan çok rahatsız ve bu nedenle çok sayıda şikayet geliyor. Şu ana kadar 60'tan fazla metruk yapıyı yıkarak, temizledik. Bunların yerine vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli ortamda yaşamasını sağlayacak park, oyun ve dinlenme alanları yapmak amacındayız. Çarpık kentleşme ilçemiz için ciddi bir sorun. 12 merkez mahallenin 3'ünde bu yapılar mevcut. 2020 yılı bu anlamda bir milat olacak. Bağlar bunu hak etmiyor."

Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir ise vatandaşların huzurunu kaçıran ve güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkımı ve uyuşturucuya karşı verilen mücadeleden dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.