Bağlar Belediyesi, mevcut parkları yenileyip ilçeye yeni parklar kazandırdı - Son Dakika

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Yeşil Kuşak Projeleri kapsamında son 1 yılda mevcut parkları yenilerken, son olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bölgesine de park kazandırdı.



Bağlar Belediyesi, son bir yılda Yeşil Kuşak Projeleri ile dinlenme ve oyun parkları alanında önemli bir başarıya imza attı. Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile hummalı bir çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 350 bin metre karelik geniş alanı oluşturan parkların aydınlatma sorununu çözdü, bakım ve onarımını gerçekleştirerek vatandaşlar için huzur alanları haline getirdi. Mevcut parklarda eskiyen ve bakımsız hale gelen çocuk oyun alanları yenilenirken, çim bakımı ve ağaç dikimi gerçekleştirildi. Bir yandan mevcut parkların bakımını gerçekleştiren Bağlar Belediyesi, diğer yandan ise yeni parklar kazandırdı. Son olarak eski havalimanı bölgesinde hizmet veren Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne kazandırılan botanik görünümlü park, yeşil alanları ve oyun gruplarıyla görenleri hayran bıraktı. Projeleri hazırlanan kütüphaneli ve kuş cenneti özellikli iki büyük park projesine de bu yıl içinde başlanması bekleniyor.



Bağlar Belediyesi, son bir yılda ayrıca ilçe genelinde binlerce ağaç dikip yeşil çevre çalışması yaparken, ilçenin birçok yerinde meyve bahçeleri hayata geçirilerek fidanlıklar oluşturuldu. Meyve ve sebze fideleri geçen yıl dikilen Kent İçi Organik Tarım Projesi ise devam ediyor.



"Büyük park ve yeşil alan projelerimiz var"



Yeşil ve yaşanılır bir Bağlar için çaba harcadıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra bu alanda önemli bir yol aldıklarını söyledi. Beyoğlu, "350 bin metre karelik alanı kapsayan parklarımızın aydınlatmadan çocuk oyun gruplarına ve yeşil alan düzenlemesine kadar eksiklerini giderdik. Yeni parklar kazandırdık. Son olarak milletimizin asayişi için özverili bir mücadele ortaya koyan emniyet mensuplarımızın ve ailelerinin yararlanması için Çevik Kuvvet Müdürlüğü alanına güzel bir park kazandırdık. Bunun devamı olarak ilçemizde ihtiyaç duyulan her yere böyle huzur alanları kazandırmayı amaçlıyoruz. İki büyük park projemiz daha var. Kütüphaneli, engelli alanları bulunan kuş cenneti temalı parklar. Bununla birlikte binlerce fidan diktik, yeşil alanlar oluşturduk, meyve bahçeleri yaptık. Her şey yeşil ve huzurlu Bağlar için" dedi. - DİYARBAKIR