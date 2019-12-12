Bağlar Belediyesi'nden AK Parti'li belediyeler buluşmasına stantlı katılım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi'nden AK Parti'li belediyeler buluşmasına stantlı katılım - Son Dakika

Bağlar Belediyesi'nden AK Parti'li belediyeler buluşmasına stantlı katılım

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, AK Parti'li belediyelerin Ankara'da bir araya gelerek açtıkları stantlarla temsil ettikleri şehirleri ve belediyelerinin çalışmalarını tanıttı.

Bağlar Belediyesi'nden AK Parti'li belediyeler buluşmasına stantlı katılım, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, AK Parti'li belediyelerin Ankara'da bir araya gelerek açtıkları stantlarla temsil ettikleri şehirleri ve belediyelerinin çalışmalarını tanıttı.


Merkez Bağlar Belediyesi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası Programı" kapsamında Türkiye genelindeki 700 AK Parti'li belediye ile Ankara'da bir araya geldi. Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda AK Parti'li belediyelerin, sıfır atık ve çevreye duyarlı STK'ların ve bazı bakanlıkların stantları yer aldı. Stantta Bağlar'ın tarihini ve belediye hizmetlerini anlatan görseller, tanıtım filmleri ve belediye yöneticileri, belediyenin çalışmaları hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyelerini ve kenti tanıtma imkanı bulduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Belediyelerin buluştuğu etkinliği fırsata çevirdik. Bağlar'ı ve kendi dönemimizdeki hizmetleri anlatmak istedik. Bunda da başarılı olduk. Biz tek vazifemizi hakka ve halka hizmet olarak görüyoruz diyen Cumhurbaşkanımızın izinde yürüyoruz. Efendisi değil hizmetkarı olarak kendimizi vazifeli gördüğümüz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ankara'daki etkinlikte de belediyemizi, kentimizi tanıtma imkanı bulduk" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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