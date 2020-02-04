Bağlar Belediyesi'nden cami ve taziye evlerine çevre koruması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi'nden cami ve taziye evlerine çevre koruması - Son Dakika

Bağlar Belediyesi'nden cami ve taziye evlerine çevre koruması

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, kırsal mahallerde bulunan cami ile taziye evlerini tehlikelere karşı perde beton ve tel çit çalışması ile koruma altına aldı.

Bağlar Belediyesi'nden cami ve taziye evlerine çevre koruması, System.String[]

Bağlar Belediyesi, kırsal mahallerde bulunan cami ile taziye evlerini tehlikelere karşı perde beton ve tel çit çalışması ile koruma altına aldı.


Bağlar Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı 10 kırsal yerleşim yerinde tel çit ve beton perde çalışması gerçekleştirerek buralardaki camiler ve taziye evlerini dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruma altına aldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışmaların vatandaşların talebi üzerine yapıldığını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Havaların ısınmasından sonra buralarda gerekli çevre düzenlemesini de gerçekleştirerek camilerimizi ve taziye evlerimizi güzel bir görüntüye kavuşturacağız. İnsanların huzurunu ve mutluluğunu esas alan hizmetlere devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın taziye evleri ve camilerle ilgili talebi vardı. Biz de gerekli çalışmaları yaparak çevre koruması gerçekleştirdik. Bu bizim için bir sorumluluktur. Vatandaşlarımız huzurlu ve mutlu olsun diye hizmet etmeye devam edeceğiz. Havaların ısınmasından sonra camilerimize ve taziye evlerimize yönelik çevre düzenlemesini de gerçekleştireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:27:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağlar Belediyesi'nden cami ve taziye evlerine çevre koruması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]