Bağlar Belediyesi'nden camilerde temizlik çalışması

Bağlar Belediyesi, kentteki cami ve ibadet yerlerinin temizliği için seferberlik başlattı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı açıklamada, Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçedeki 150 cami ve ibadet yerlerinin yanı sıra kent genelindeki camilerde de aynı çalışmayı yapacağını ifade etti.

Temizliğe önem veren bir inanca sahip olduklarını belirten Beyoğlu, yıl boyunca bu çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

"Camilerimiz ve ibadet yerlerimizin temiz olmasına çok dikkat ediyoruz." diyen Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Belediye olarak bu konuda titiz bir çalışma başlattık. Camilerdeki halıları mobil yıkama aracı ve vakumlu halı yıkama makineleri kullanarak köpüklü suyla temizliyoruz. Amacımız tüm camilerimizi temiz hale getirmektir. Göreve geldiğimizden beri sadece halkımıza hizmet etmeyi esas alarak buna göre çalışmalar yapıyoruz. Halkımızın mutluluğu ve hizmet talepleri bizim için değerlidir. Temizlik olayına çok önem veriyoruz. Bu konuda somut ve sonuç getirici adımlar atmaya devam edeceğiz."