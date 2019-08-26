Bağlar Belediyesi'nden camilerde temizlik seferberliği

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kentteki camileri temizlemek için çalışma başlattı. Camilerdeki halılar, mobil yıkama aracı ve vakumlu halı yıkama makineleri kullanılarak köpüklü suyla temizleniyor.



Bağlar Belediyesi, kentteki camileri temizlemek için çalışma başlattı. Camilerdeki halılar, mobil yıkama aracı ve vakumlu halı yıkama makineleri kullanılarak köpüklü suyla temizleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Hüseyin Beyoğlu, ibadet yerlerinin temizliğine özel önem verdiklerine, yıl boyunca devam edecekleri çalışmaları kent geneline yayacaklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalarla camilerimizi tertemiz hale getirmeyi amaçlıyoruz. Mobil yıkama aracı ile hem yıkama, hem Kurulama ile kent genelindeki camileri ve ibadet yerlerini temizlemek için seferberlik ilan etti. Mobil yıkama aracı ve vakumlu halı yıkama makineleri kullanılarak köpüklü suyla yıkanan camilerdeki halılar, önce yıkanıyor daha sonra ise aynı makine ile kurulanıyor. Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Bağlar'da bulunan 150 cami ve ibadet yerinin yanı sıra Diyarbakır genelindeki camilerde de aynı çalışmayı yapacağız" dedi. - DİYARBAKIR