Bağlar Belediyesi'nden çat-kapı kadınlar günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi'nden çat-kapı kadınlar günü kutlaması - Son Dakika

Bağlar Belediyesi'nden çat-kapı kadınlar günü kutlaması

6 saat önce

Bağlar İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde alışılmışın dışında bir etkinliğe imza attı.

Bağlar Belediyesi'nden çat-kapı kadınlar günü kutlaması, System.String[]

Bağlar İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde alışılmışın dışında bir etkinliğe imza attı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, kadınları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.


Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirdi. Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, kadınları evlerinde ve çalıştıkları iş yerlerinde ziyaret etti. Gün boyunca ilçeye bağlı 12 mahallede çat-kapı misali ziyaret ettiği evlerde kadınların gününü kutlayan Beyoğlu, beraberinde getirdiği kadınların temel ihtiyaçlarından oluşan hediyeleri takdim etti.


Kadın hemcinslerine karanfil ve hediyeler dağıtarak sohbet eden Beyoğlu, kadınlarla yakından ilgilendi. Beyoğlu, Aile Destek Merkezinde (Adem) çeşitli faaliyetlere katılan kadınlarla da bir araya geldi. Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan pastayı kesen Beyoğlu, buradaki faaliyetlere katılan kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ev kadınlarına ve çalışan kadınlara karşı farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını belirten Dürdane Beyoğlu,"Kadın mutlu olursa toplum da mutlu olur. Kadına değer veren toplumlar gelişen, başarılı olan ve geleceğe umutla bakan toplumlar olur. Biz de kadınlara değer verdiğimiz ortaya koymak adına bu etkinliğe imza attık. Evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettik. Yüzlerindeki tebessüm bizi çok mutlu etti" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
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