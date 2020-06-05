Bağlar Belediyesi'nden cuma namazı kılan vatandaşlara hizmet - Son Dakika

Bağlar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını normalleşme adımları kapsamında yeniden kılınmaya başlanan cuma namazlarında vatandaşlara hizmet veriyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla belediyeye ait parklar ve yeşil alanlar cuma namazı için hazırlandı.

Bu hafta vatandaşlar cuma namazını belediyenin ek hizmet binasına ait yeşil alan ve halı sahada kıldı.

Bağlar Belediyesi Sosyal İşler ve Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan sahada namaz kılmaya gelen vatandaşların ateş ölçümü yapılarak, dezenfekte ve maske verildi.