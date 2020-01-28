Bağlar Belediyesi'nden depremzedelere destek - Son Dakika

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, depremzedelere destek sundu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Bağlar Belediyesi, depremzedelerin yaralarını sarmak için bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı bir yandan da gelen yardımların AFAD koordinasyonunda mağdurlara ulaştırılmasında görev aldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye olarak depremin ardından seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Deprem eğitimine önem verdiklerini ve bu amaçla belediye personelinin acil durum ve deprem eğitimine katıldığını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra tüm imkanları devreye sokarak deprem mağduru vatandaşların yardımına koştuk. Ülke ve bölge olarak depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu nedenle gerekli tedbirleri alarak bilinçli bir toplum yaratmamız gerekir. Bunun yolu da deprem ve acil afetler konusunda uzmanlaşmış personel yetiştirmekten geçiyor. Çalışanlarımızı bu alanlardaki tüm eğitimlere tabi tutacağız."