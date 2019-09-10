Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyesi'nden kantin ve seyyar satıcılara denetim
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Bağlar Belediyesi'nden kantin ve seyyar satıcılara denetim

1 saat önce

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde eğitim kurumlarının kantinlerine ve çevredeki seyyar satıcılara yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi'nden kantin ve seyyar satıcılara denetim, System.String[]

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde eğitim kurumlarının kantinlerine ve çevredeki seyyar satıcılara yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.


Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde velilerin yüzünü güldüren bir çalışmayı hayata geçirdi. İlçedeki eğitim kurumlarında yer alan kantinler ve okulların çevresinde satış yapan seyyar satıcılara eş zamanlı denetimler yapılarak kurallara uymayanlar uyarıldı, bazıları hakkında da yasal işlem uygulandı. En çok dikkat çeken ise tarihi geçmiş ve satışı yasaklanan gıdalar oldu.


Çocukların sağlıklı ve hijyenik gıdalarla beslenmesi için denetimler başlatan ekipler, ilçedeki birçok okula ani denetimler gerçekleştirdi. Çevrede satış yapan seyyar satıcıların sattığı ürünleri inceleyen zabıtalar, ardından da okullarda faaliyet gösteren kantinlerde denetim yaparak kantin yöneticilerine ve çalışanlarına çeşitli uyarılarda bulundu. Ekipler, okul yöneticileriyle de görüşerek bu konuda her türlü desteğin verileceğini dile getirdi.


Denetimler velileri çok sevindirdi


Yapılan denetimlerde genel hijyen, tüketim tarihi geçmiş gıdalar ile iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının kontrolü yapıldı. Koşullara uymadığı tespit edilen gıdalar, imha edilmek üzere ekipler tarafından teslim alındı. Zabıta ekiplerinin çocukların sağlığını korumayı amaçlayan denetimler velileri sevindirdi. Veliler, uygulamadan dolayı Bağlar Belediyesi'ne teşekkür ederek denetimlerin eğitim ve öğretim maratonu boyunca devam etmesini istedi.


"Bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz"


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geleceğin teminatı olan çocukların sağlığını korumak için belediye olarak çok hassas davrandıklarını dile getirerek bu yöndeki kontrol ve denetimlerin titizlikle devam edeceğini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Söz konusu geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve onların sağlığı olunca kimseye tolerans tanımamız söz konusu olamaz. Biz bu konuda çok hassas bir tutuma sahibiz. İşini iyi yapan ile kötü yapanı ayırt ederek bu konuda yoğun ve kararlı bir mücadele vereceğiz. Ekiplerimiz, okulların ilk gününde güzel ve önemli bir çalışmaya imza attı. Bu böyle rutin kalmayacak, düzenli bir şekilde ve titizlikle devam edecek. Çocuklarımızın sağlığını, halkımızın sağlığını tehdit edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bunu yapmak bizim hem vicdani hem de halkımıza karşı sorumluluğumuzdur" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Zabıta, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
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