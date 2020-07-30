Bağlar Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi denetim - Son Dakika

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yaptı.

Ekipler, ilçede bulunan kasap, et marketleri ve et ürünlerinin işlenip satıldığı iş yerlerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı ve pandemi süreci nedeniyle önemi artan hijyen kurallarına dikkat edilip edilmediğini denetleyen ekipler, tespit edilen eksiklerle ilgili işletmecileri uyardı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ekiplere denetimlerin titizlikle yapılması talimatını verdi.

Bağlar Belediyesi, bayram boyunca da ilçede belirlenen kurban satışı ve kesimi yapılan 3 bölgede hizmet vererek, kurban satışı ve kesiminin yapıldığı bölgelerde denetimlerde bulunacak.