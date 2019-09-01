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Bağlar Belediyesi'nden okul temizliği

3 saat önce

Bağlar Belediyesi ilçedeki okulların bahçesini temizliyor.

Bağlar Belediyesi'nden okul temizliği, System.String[]

Bağlar Belediyesi ilçedeki okulların bahçesini temizliyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocukların temiz ortamda eğitim alması için yeni eğitim dönemi öncesi okulların bahçesini temizleyip, düzenleme yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu.

"Cadde ve sokaklarımızın yanı sıra eğitim kurumlarımızı da temizliğine önem veriyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı koşullarda eğitim alması bizim için büyük taşıyor. Okulların çevre düzenlemesi ve dış bakımları yapılarak okul bahçelerine parke taşı döşüyoruz. Belediyemizin imkanlarını seferber etmiş durumdayız."

Belediyenin okullara yönelik hizmetinden memnuniyet duyan okul yöneticileri ile veliler de, Bağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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