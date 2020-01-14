Bağlar Belediyesi'nden personele vatandaş memnuniyeti eğitimi - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi'nden personele vatandaş memnuniyeti eğitimi

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, vatandaşlarla daha iyi iletişim kurulması, sorunların pratik yöntemlerle çözülmesi ve hizmetlerle ilgili memnuniyetin artırılması amacıyla belediye çalışanlarına yönelik olarak çeşitli konularda eğitim verilmesini kararlaştırdı.

Bağlar Belediyesi'nden personele vatandaş memnuniyeti eğitimi, System.String[]

Bağlar Belediyesi, vatandaşlarla daha iyi iletişim kurulması, sorunların pratik yöntemlerle çözülmesi ve hizmetlerle ilgili memnuniyetin artırılması amacıyla belediye çalışanlarına yönelik olarak çeşitli konularda eğitim verilmesini kararlaştırdı.


Bağlar Belediyesi, vatandaşlarla daha iyi iletişim kurulması, sorunların pratik yöntemlerle çözülmesi ve hizmetlerle ilgili memnuniyetin artırılması amacıyla belediye çalışanlarına yönelik olarak çeşitli konularda eğitim verecek. Belediye birimlerine gönderilen yazıda halkla ilişkiler, stres yönetimi, iletişim, görgü ve nezaket kuralları, ilk yardım, belediye mevzuatı, belediyenin birimleri ve görev tanımları alanlarında çalışanlara eğitim verilmesi istendi.


"Vatandaşın rahat hizmet alması için bürokrasiyi azaltın"


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hem mesai hem millete hizmet yolunda yol arkadaşları olarak değerlendirdiği belediye çalışanlarından devlet kurumlarında şikayet konusu olan bürokrasiyi azaltmalarını, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için işlemleri kolaylaştırmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlerde vatandaş memnuniyetine büyük önem verdiğini belirten Başkan Beyoğlu, "Liderimiz ve belediyecilikte en önemli referans noktamız olan Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerle ilgili zaman zaman yaptığı uyarıları emir olarak telaki ediyoruz. Belediye, vatandaşımızın sorunlarının kısa ve pratik yollarla çözüm bulması gereken yerdir. Dolayısıyla hizmet yaparken vatandaşımızın işini kolaylaştırmalıyız. Yüce dinimizin de buyurduğu gibi zorlaştıran değil, kolaylaştıran yol, yöntem ve söylemler kullanalım. Bu amaçla çeşitli konularda hizmet içi eğitimler vereceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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