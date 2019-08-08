Bağlar Belediyesi'nden spora destek
1 saat önce
Bağlar Belediyesi, ilçede spor etkinliklerine katılan dar gelirli ailelerin çocuklarına malzeme ve ulaşım desteği sunuyor.
Bağlar Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:22 Kaynak: AA
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etkinliklerine katılan dar gelirli ailelerin çocuklarına malzeme ve ulaşım desteği sunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Bağlar Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile belediyenin dar gelirli ailelerin çocuklarının kötü alışkanlıklardan korunması ve spora kazandırılması amacıyla başlattığı ortak çalışmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, belediyenin çalışma kapsamında sporcu çocuklara malzeme ve ulaşım desteği sağladığı bildirildi.
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