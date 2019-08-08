Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyesi'nden spora destek
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Bağlar Belediyesi'nden spora destek

1 saat önce

Bağlar Belediyesi, ilçede spor etkinliklerine katılan dar gelirli ailelerin çocuklarına malzeme ve ulaşım desteği sunuyor.

Bağlar Belediyesi'nden spora destek, System.String[]
Bağlar Belediyesi, ilçede Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor etkinliklerine katılan dar gelirli ailelerin çocuklarına malzeme ve ulaşım desteği sunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Bağlar Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile belediyenin dar gelirli ailelerin çocuklarının kötü alışkanlıklardan korunması ve spora kazandırılması amacıyla başlattığı ortak çalışmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, belediyenin çalışma kapsamında sporcu çocuklara malzeme ve ulaşım desteği sağladığı bildirildi.
Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:22 Kaynak: AA
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