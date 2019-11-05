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Bağlar Belediyesi'nden temizlik çalışmaları

6 saat önce

Bağlar Belediyesince, Yeniköy Mezarlığı çevresinde temizlik çalışması yapıldı.

Bağlar Belediyesi'nden temizlik çalışmaları, System.String[]

Bağlar Belediyesince, Yeniköy Mezarlığı çevresinde temizlik çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen çalışmalarda Yeniköy Mezarlığı çevresindeki görüntü kirliliği ortadan kaldırılırken, benzer görüntülerin oluşmaması için Bağlar Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince çeşitli önlemler alındı.

Büyükşehir Belediyesi ve kentteki diğer kurumlarla koordineli olarak gerçekleştirilen çalışma ile kaçak hayvan satışı ve kesimi yapılan noktalar kaldırıldı, çevreye rahatsızlık veren yapılar temizlendi.

Söz konusu çalışmalar, görüntü kirliliğinden şikayetçi olan çevredeki vatandaşlar ve yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, söz konusu bölgeyi vatandaşların yararına olacak bir yaşam alanına dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Bağlar'da çözüm bekleyen çok ciddi sorunların olduğunu ifade eden Beyoğlu, "Mezarlık çevresi ile ilgili vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve talepleri vardı. Başarılı bir çalışma ile temizledik. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun öncülüğünde hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu çalışmaya sağladıkları destekten dolayı Sayın Güzeloğlu ile Bağlar Kaymakamımız ve Vali Yardımcımız Nihat Karabiber, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yeniköy, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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