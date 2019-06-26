Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyesi'nden ücretsiz spor ve sosyal kurslar
Son Dakika Spor Haber

Bağlar Belediyesi'nden ücretsiz spor ve sosyal kurslar

58 dakika önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, okulların tatil dönemine girmesi ve yaz mevsiminin başlamasıyla çocuklara yönelik spor ve sosyal eğitim çalışmalarına ağırlık verdi.

Bağlar Belediyesi'nden ücretsiz spor ve sosyal kurslar, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, okulların tatil dönemine girmesi ve yaz mevsiminin başlamasıyla çocuklara yönelik spor ve sosyal eğitim çalışmalarına ağırlık verdi.

Belediye bünyesinde uzman ekiplerin görev yapacağı ücretsiz spor ve sosyal içerikli kurslar başlatıldı. Bağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yaz spor okulu kayıtlarının futbol, basketbol, masa tenisi, satranç ve voleybol branşlarında, eğitim kurslarının kayıtlarının da İngilizce, müzik, zeka oyunları, bağlama, gitar, halk oyunları, arbane, tiyatro, okuma yazma ve resim alanlarında yapılacağı kaydedildi. 7-18 yaş aralığındaki çocukların katılacağı kurslar için kayıtların 5 Temmuz tarihine kadar Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Ferzad Kemanger Halk Kütüphanesi ve Bağcılar Mahallesi'ndeki Ayşe Şan Parkı'na yapılması gerektiği ilan edildi.

Bağlar Belediyesi ayrıca Solin Çocuk Oyun Evi ve yüzme havuzu tesislerinde 0-14 yaş aralığındaki çocuklara ve ailelerine yönelik kurslar başlattı. Bu kurslar bünyesinde oyun odası, yüzme, psikodrama, resim, müzik, satranç, dil, ihmal ve istismar, kadın ruh sağlığı ve sinema alanlarında etkinlikler düzenleniyor.

Spor, sosyal ve eğitim içerikli projelerin planlı ve programlı şekilde devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan bu kurslara katılım göstermelerini istendi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Bağlar Belediyesi, Bağlar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da rehine krizi! Saldırgan yakalandı Mehmet Topal'a Katar'dan sürpriz teklif Sabri eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddialarına yanıt verdi İşte Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'den ayrılık sebebi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:44:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyesi'nden ücretsiz spor ve sosyal kurslar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]