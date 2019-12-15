Bağlar Belediyesi'ne Yaşama Değer katanlar ödülü - Son Dakika

Bağlar Belediyesi'ne Yaşama Değer katanlar ödülü verildi.

Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kent Hayatında Yaşama Değer Katanlar yarışmasında Bağlar Belediyesi Kent İçi Organik Tarım Projesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, görev sürelerinin ilk 8 ayında halka dokunan hizmetlerde bulunduklarına dikkat çekerek,"Yaptığımız hamleler,vatandaşımıza kurduğumuz iletişim ve gönül bağıyla bu sorunları yaşamanın Bağlar için kader olmadığını gösterdik. Geçmişteki imajı bir tarafa bırakarak Bağlar'ı AK belediyecilikte bölgede bir model ilçe haline getirmek istiyoruz." dedi.

Bölgede organik tarım çalışması yapan ve aynı zamanda kendi asfaltını üreten ilk belediye olduklarını aktaran Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Kent içi organik tarımı Bağlar'a getirmek için ciddi adımlar attık. Karacadağ bazalt taşlarını arazilerden temizleyip vatandaşlarımıza sıfır maliyetli tarım alanları kazandırıyoruz. Sonra oluşturduğumuz konkasör şantiyesi ile bu taşları değerlendirerek vatandaşlarımıza modern yollar yapıyoruz. Yılda 600 bin ton sıcak asfalt üreteceğiz bu tesisimizde. Sadece kendi ilçemizin değil en az 5 ilçemizin daha asfalt ihtiyacını karşılayacağız. Dünyada en uzun ömürlü olan bu asfaltla birlikte belediyemizi ciddi bir ekonomik yükten kurtarıp ayrıca gelir elde edeceğiz."

Beyoğlu, projelerinin ödül almasından büyük memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.