Bağlar Belediyesi'nin asfaltlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Bağcılar Mahallesi'ni Şanlıurfa yoluna bağlayan caddede sıcak asfalt serimi çalışmasını izleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ayda 35 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaliteli hizmet sunmak için çaba gösterdiklerini aktaran Beyoğlu, "Uzun ömürlü ve kaliteli asfaltlama yapıyoruz. Bağlarımızın yarınları çok daha güzel ve aydınlık olacak. Bunun için gece gündüz demeden sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere tevazu,s amimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.