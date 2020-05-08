Bağlar Belediyesi'nin kırsal mahallelerde hizmetleri sürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda su taşkını ve yol çökmesi nedeniyle vatandaşların mağdur olduğu Karaveli Küme Evler Mahallesi'nde beton boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bağlar Belediyesi, yağışlı dönemlerde yaşanan yol çökmelerine karşı yolların altını beton borularla döşeyerek vatandaşların mağduriyetin önüne geçmek için çalışmalar yapıyor.

İlçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde su baskınlarının yollara zarar vermesini önlemek amacıyla, belediye tarafından şimdiye kadar iki binden fazla beton boru döşenirken, 13 kırsal mahallede de bu amaçla menfez köprü çalışması yapıyor.