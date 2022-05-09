Diyarbakır'ı Balkan Şampiyonası'nda Bağlar Belediyesi'nin milli sporcuları temsil edecek - Son Dakika
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Diyarbakır'ı Balkan Şampiyonası'nda Bağlar Belediyesi'nin milli sporcuları temsil edecek

09.05.2022 14:38
Diyarbakır'ı Balkan Şampiyonası'nda Bağlar Belediyesi'nin milli sporcuları temsil edecek

Sakarya'da devam eden Türkiye Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Bağlar Belediyespor'un milli sporculardan Sena Kızılaslan'ın şampiyon olmasından sonra Amine Akçakmak da U21 kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Sakarya'da devam eden Türkiye Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Bağlar Belediyespor'un milli sporculardan Sena Kızılaslan'ın şampiyon olmasından sonra Amine Akçakmak da U21 kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kızılaslan ve Akçakmak, gelecek ay Sırbistan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda milli takım formasıyla mücadele edecek.

Kızılaslan'ın yeni hedefi milli takım seçmelerinde başarılı olarak ay-yıldızlı arma ile Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak.

Antrenör Mehmet Yazar, iki sporcunun Balkan Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Yazar, "Bizlere her türlü desteği sağlayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na Diyarbakır gençliği adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, sporun ve sporcunun dostudur. Bugüne kadar ki uygulamalarıyla bunu ortaya koymuştur. Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi, kentimizi ve belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sena Kızılaslan inşallah Avrupa Şampiyonası müjdesini de verecektir." dedi.

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Diyarbakır, Sakarya, Bağlar, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ı Balkan Şampiyonası'nda Bağlar Belediyesi'nin milli sporcuları temsil edecek - Son Dakika


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