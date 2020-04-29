Bağlar Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyedenden yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

İlçede, Batıkarakoç Mahallesi ve mahalleye bağlı Dağsu, Tezharap ve Tokaçlı mezralarının yolları yenilenerek ulaşım için elverişli hale getirildiği ifade edilen açıklamada, yapılan hizmetten memnun kalan vatandaşların Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağlar Belediyesi bir yandan şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması yaparak ulaşım için kenti modern hale getirirken, diğer yandan da kırsal yerleşim yerlerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 400 bin nüfuslu ilçeye bağlı 48 mahallede de ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli olan alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Beyoğlu, "Yürüttüğümüz çalışmalar sonunda inşallah belediyemizin sınırları içerisinde yer alan hiçbir yerleşim yerinde sorun kalmayacak. 4 kırsal mahallemize daha yol hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.