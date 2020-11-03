Bağlar Belediyesi, park projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi Gökkuşağı evleri yakınlarında yapımına başladığı 25 bin metrekare yeşil alan projesini hayata geçirdi.

Belediye, Bağcılar Mahallesi Gökkuşağı evleri yakınlarında yapımına başladığı 25 bin metrekare yeşil alan projesi içerisinde spor tesisleri ve bisiklet yolunun bulunuyor.

İlçenin yeşil alan potansiyelini yükseltmeye amacıyla 2020 yılı içerisindeki beşinci park projesine başlayan belediye, parkın kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanımına açmayı hedefliyor.

Bağlar'ı güzelleştirmek için büyük çaba ortaya koyduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şöyle devam etti:

"İlçemizi yeşil ve doğal alanlarla güzelleştirmeye devam ediyoruz. 25 bin metrekare alanda içerisinde spor tesisleri, yürüyüş alanları, bisiklet yolu ve dinlenme alanları bulunan çok amaçlı park ve yeşil alan projemizi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız için huzur alanı olacak inşallah. Bunları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışarak Bağlar halkına hizmetin en güzelini sunmaya çalışıyor."

Çocuklar da gereksinimini duydukları spor sahalarına projede yer verilmesinden çok mutlu kaldıklarını dile getirerek, Beyoğlu'na teşekkür etti.