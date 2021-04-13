Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Ramazan ayında gönül seferberliği başlattı - Son Dakika

Diyarbakır merkez Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gelenek haline getirdiği vatandaş buluşmalarını Ramazan ayında artırarak sürdürme kararı aldı.

Mübarek ay boyunca her gün mahallelere çıkarma yaparak esnafla bir araya gelme ve vatandaşları evlerinde ziyaret edecek olan Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu yolla hem sorun ve talepleri dinleyerek çözüm üretmeyi hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlıyor. 5 Nisan Mahallesi'ni ziyaretinde vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek hastalıktan uzak, sağlık ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulunarak, vatandaşlardan pandemi tehlikesi nedeniyle maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi konularda tedbirli olmalarını isteyen Başkan Beyoğlu, yılın her gününde bu buluşmaları yaptıklarını ancak Ramazan ayının öneminin farklı olduğunu söyledi.

"Gönüller kazanıp, dua almak istiyoruz"

Başkan Beyoğlu, "Biz buna gönül seferberliği diyoruz. Çünkü amacımız vatandaşlarımızın ayağına giderek onların değerli olduklarını hissettirmek, varsa sorunlarına vakıf olup çözüm üretmektir. Vatandaşımızın gönlü derya gibidir, kendisine geleni ve değer vereni bağrına basar. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize de sosyal belediyecilik ilkemiz gereği desteğimizi ifade edeceğiz. Rabbim bir mani vermediği sürece Ramazan ayı boyunca ziyaretlerimizi yaparak vatandaşlarımızın gönlünü kazanarak inşallah hayır dualarını alacağız" diye konuştu.

Başkan Beyoğlu'nun 5 Nisan Mahallesi'ndeki ziyaretlerine mahalle muhtarı Mehmet Karahan da eşlik etti. - DİYARBAKIR