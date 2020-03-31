Bağlar Belediyesi risk oluşturan yapıları yıkıyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, risk oluşturan 15 yapıyı yıktı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, koronavirüse karşı önlemleri devam ederken, belediye hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

Son bir yılda 300 yakın kaçak, metruk ve harabe yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini anımsatan Beyoğlu, son olarak terk edildikleri için risk oluşturan 15 yapıyı yapıların yıkımı emniyet ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine gerçekleştirdiklerini aktardı.

Alipar Mahalesi'nde yıkımı gerçekleştiren binalardan birinin 25, diğerinin de 20 yıllık olduğu aktaran Beyoğlu, yıkımı gerçekleştirilen yapılar arasında Elazığ depreminde hasar oluşan caminin de yer aldığını kaydetti.