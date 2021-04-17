Bağlar Belediyesi, semt pazarlarının kurulduğu bölgeleri temizliyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, ilçenin bir çok noktasında kurulan semt pazar yerlerini temizliyor.
Bağlar Belediyesince çevre dostu araçlar eşliğinde yürütülen çalışmalarla pazar yerleri temizlenirken, temizlik ekipleri pazarlardan geriye kalan çöpleri topluyor, sonra cadde ve sokaklar yıkanıyor.
Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında da cadde ve sokaklar temizlendi.
Kaynak: AA
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