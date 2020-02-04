Bağlar Belediyesi sporcusu Kızılaslan yarışma için Macaristan'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi sporcusu Kızılaslan yarışma için Macaristan'a gitti - Son Dakika

Bağlar Belediyesi sporcusu Kızılaslan yarışma için Macaristan'a gitti

6 saat önce

Bağlar Belediyesinin sporcusu Sena Kızılaslan ilk kez mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası için milli takım kafilesi ile Macaristan'a gitti.

Bağlar Belediyesi sporcusu Kızılaslan yarışma için Macaristan'a gitti, System.String[]

Bağlar Belediyesinin sporcusu Sena Kızılaslan ilk kez mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası için milli takım kafilesi ile Macaristan'a gitti.

7-9 Şubat tarihleri arasında başkent Budapeşte'de yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonasına milli takım kafilesinde Bağlar Belediyespor sporcusu Sena Kızılaslan ve antrenör Mehmet Yazar da yer aldı.

Sena Kızılaslan ve Mehmet Yazar, 3 gün devam edecek şampiyonada milli takım adına ter dökecek.

Yazar, "Kızılaslan'ın 33 kişiden oluşan milli takım kafilesinde yer alması ve Türkiye adına yarışacak olması güzel bir başarıdır. Avrupa'da derece elde ederek yeni bir başarı eklemeyi hedefliyoruz. Bize her konuda destek olan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hem ülkemiz hem kentimiz ve belediyemiz adına güzel haberlerle döneceğiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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