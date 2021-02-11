Bağlar Belediyesi ulaşım sorunlarını çözmeye devam ediyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi ulaşım sorunlarını çözmeye devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesindeki Terhane mezrasının yıllardır çözüm bekleyen ulaşım sorununu 2,5 kilometre yeni yol yaparak çözüme kavuşturdu.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesindeki Terhane mezrasının yıllardır çözüm bekleyen ulaşım sorununu 2,5 kilometre yeni yol yaparak çözüme kavuşturdu. Ulaşım için elverişli hale getirilen yeni yollar, yapılan çalışmaların ardından vatandaşların hizmetine sunuldu. Millete hizmetkarlık yaptıklarını belirten Beyoğlu, daha önce ihmal edilen kırsal mahallelere hizmet götürme yolunda kararlı adımlarla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Karacadağ Mahalle Muhtarı Ahmet Karacadağ, geçmiş yıllarda yaşanan sel ve doğal afetlere karşılık da beton boru döşendiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımız yol sorunundan dolayı eşyalarını taşımak zorunda kalıyor, hastalandıklarında ambulans buraya gelemiyordu. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı üzerine yapılan çalışma ile yıllardır beklediğimiz hizmete kavuştuk." dedi.

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