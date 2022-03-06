Bağlar Belediyesi yaptığı denetimde bazı marketlerde yağ stoklandığını tespit etti - Son Dakika

Bağlar Belediyesi yaptığı denetimlerde raflardan kaldırdıkları yağları depolarda stoklayan market sahipleri hakkında yasal işlem başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yağ fiyatlarına zam yapılacağı yönündeki spekülasyonlar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde aralarında zincir marketlerin de bulunduğu birçok iş yerinin depolarında yüklü miktarda yağ ele geçirdi.

Raflarda bulunması gereken ürünleri depolarda tespit eden ekipler, ürünlere el koydu.

Söz konusu iş yerleri hakkında yasal süreç başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların hakkını ve hukukunu gözetmek üzere böyle bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Beyoğlu, "Bu konudaki duruşumuz nettir ve vatandaşlarımızı korumaktan yanadır. Stokçuluk ve fırsatçılık hem suçtur hem de gayri ahlakidir. Denetimlerimiz gece gündüz devam edecek." ifadelerini kullandı.