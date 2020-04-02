Bağlar Belediyesi, yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

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Bağlar Belediyesi, yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor
6 saat önce
Bağlar Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlıların ihtiyaçlarını temin ediyor.
Bağlar Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlıların ihtiyaçlarını temin ediyor.
Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi başlamadan önce de ihtiyaç sahibi vatandaşlara, sosyal belediyecilik prensibi gereği destek olduklarını söyledi.
Salgının önlenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini işaret eden Beyoğlu, "Yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyoruz. Hepimizin fazlasıyla duyarlı olması gereken bir süreç yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına daha çok mücadele ediyoruz. Sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliğini bir arada yürüterek milletimize hizmetkar oluyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:20 Kaynak: AA
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