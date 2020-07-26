Bağlar Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, Alatosun Mahallesine bağlı Köm Deresi mezrasının yolunu yaptı.

Bağlar Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası sel taşkınlarına karşı tarımsal alanlar ve hayvanların zarar görmemesi,ulaşımın da aksamaması için bu yerleşim yerlerine 40 beton boru döşemesi gerçekleştirerek menfez köprü yaptı.

Mezrada sakinleri kısa sürede kazandırılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Alatosun Mahalle Muhtarı Adem Karacadağ, şunları söyledi:

"Karacadağ bölgesi bugüne kadar bu kadar hizmetigörmedi. Allah razı olsun başkanımızdan her konuda yanımızda. Bugüne kadar böyle bir hizmet görmedik.Yolu ve menfez köprüsü olmayan yerimiz kalmadı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri içinde bulunduğumuz sıcak hava ve hastalık gibi zor koşullara rağmen fedakarca hizmet ediyor. Halkımız kendilerine verilen değer ve yapılan hizmetlerden dolayı son derece mutlu."