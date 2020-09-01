Bağlar Belediyesince 5 ayda 520 nikah işlemi gerçekleştirildi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 5 ayda 520 nikah işlemi kıydı.

Bağlar Belediyesinin yeni ek hizmet binasının bulunduğu açık alanda sosyal mesafe ve dezenfekte kuralları uygulanarak oluşturulan nikah işlemleri alanı sayesinde çiftler, yakınları ve sevdikleriyle beraber dünya evine girdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin tüm imkanlarının bu konuda vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

Açık alanda oluşturdukları sosyal mesafeli ve hijyen alanında vatandaşların pandemi riskinden koruduğu gibi nostaljik ve doğal bir hava yarattığını kaydeden Beyoğlu, "Bu şekilde 5 ayda 520 nikah işlemini yerine getirdik. Tüm imkanlarımızla beraber bu hizmete devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bu durumdan çok memnun. Yoğun bir ilgi var." dedi.