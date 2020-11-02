Bağlar Belediyesince açılan kursta pandemi tedbirlerine uygun eğitim - Son Dakika

Bağlar Belediyesine bağlı kurslarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun eğitim veriliyor.
Bağlar Belediyesinin üniversite adaylarına yönelik ücretsiz eğitim hizmeti verdiği TYT-AYT kurslarına katılan öğrenciler, pandemi tedbirleri kapsamında üniversite sınavına hazırlanıyor.
Bakım ve onarımdan geçirilerek yenilenen eğitim merkezinde 180 öğrenci, sosyal mesafe kuralına uygun olarak sınıflarda yerini alıyor.
Haftada 5 gün ücretsiz eğitim verilen kurslarda öğrencilere ayrıca kitap, kırtasiye ve benzeri destekler de sağlanıyor.
- Kaynak: AA
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