Bağlar Belediyesince açılan kursta pandemi tedbirlerine uygun eğitim - Son Dakika

Haftada 5 gün ücretsiz eğitim verilen kurslarda öğrencilere ayrıca kitap, kırtasiye ve benzeri destekler de sağlanıyor.

Bakım ve onarımdan geçirilerek yenilenen eğitim merkezinde 180 öğrenci, sosyal mesafe kuralına uygun olarak sınıflarda yerini alıyor.

Son Dakika! İzmir'deki depremde bir mucize daha: 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı