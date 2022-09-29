Diyarbakır'da öğrenciler 788 kilogram atık pil topladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da öğrenciler 788 kilogram atık pil topladı

29.09.2022 17:13
Diyarbakır'da öğrenciler 788 kilogram atık pil topladı

Bağlar Belediyesince atık pillerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 788 kilogram atık pil toplandı.

Bağlar Belediyesince atık pillerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 788 kilogram atık pil toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde çevre bilincini geliştirmek ve atık pillerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak için proje geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, proje ile 788 kilogram atık pilin geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

Projenin amacına ulaştığını ifade eden Beyoğlu, ekonomiye de katkı sağlayan çalışmayı öğrenciler arasında yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Beyoğlu, 308 kilogram atık pil toplayan Borsa İstanbul Karacadağ Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere robotik eğitim seti hediye etti.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrenciler 788 kilogram atık pil topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da öğrenciler 788 kilogram atık pil topladı - Son Dakika
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