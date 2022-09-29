Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde çevre bilincini geliştirmek ve atık pillerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak için proje geliştirdi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da öğrenciler 788 kilogram atık pil topladı - Son Dakika

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