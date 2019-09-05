Bağlar Belediyesince bakımsız haldeki park yenilendi

Bağlar Belediyesince bakımsız haldeki bir park yenilenerek, vatandaşların kullanımına açıldı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aydınlatma sistemi olmadığı için vatandaşların gitmekten çekindiği Gulan Parkının alt yapı eksikleri tamamlandı, aydınlatma sistemi kuruldu.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların huzurlu ortamda zaman geçirmesi için hizmette sınır tanımadıklarını belirterek, "Gulan Parkı vatandaşların huzur içinde aileleriyle zaman geçirebileceği bir yaşam alanı haline geldi. Amacımız bu güzel görüntüyü, tüm parklarımıza ve yaşam alanlarımıza hakim kılmaktır." ifadesini kullandı.

Yeni aydınlatma sisteminin parkın çehresini değiştirdiğini, güzel bir görünüm sağladığını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Aydınlatma sistemi, gece saatlerinde tasarruf moduna geçerek aynı zamanda tasarruf da sağlıyor. Belediyeye bağlı tüm parkları huzur adası haline getirmek istiyoruz. Bu parka yakın zamanda çalışmalarına başlamayı planladığımız iki yeni ve çok amaçlı parkı daha ekleyeceğiz inşallah."

Vatandaşlardan Yusuf Çelik, ailesiyle parka gelerek huzurlu ortamda dinlenme imkanı bulduğunu belirtti.

Çelik, "Park daha önce çok bakımsızdı. Aydınlatma sistemi, çevre düzenlemesi yoktu. Gece saatlerinde uyuşturucu ve madde bağımlıları olduğundan gelemiyorduk. Belediyemizin yaptığı hizmetle çok güzel bir görüntü kazandı. Ailece huzur içinde dinlenip, zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız oyun oynuyor. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Fatma Güler de parkın eskiden kötü bir durumda olduğunu anlatarak, "Uyuşturucu kullananlar vardı. Gece karanlık olduğu için gelemiyorduk. Şimdi daha huzurlu. Gece geç saatlere kadar burada dinleniyoruz. Belediyemizin hizmeti çok güzel, çok memnunuz. Allah Belediye Başkanımızdan ve belediye çalışanlarından razı olsun." şeklinde konuştu.

Çocuklar da yeni bir görünüme kavuşturulan parkta oyun oynamanın bisiklet sürmenin mutluluğunu yaşıyor.