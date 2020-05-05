Bağlar Belediyesince halk sağlığını tehdit eden gıdalara el konuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde halk sağlığını tehdit eden gıdalara el konuldu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yasaların verdiği yetkiler kapsamında vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünlere ve bunları satmaya çalışanlara asla izin vermeyeceklerini söyledi.

İhbarlarda bulunulması için belirledikleri hatlar olduğunu dile getiren Beyoğlu, "Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı davranarak belediyemize ihbarda bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

İnsanlığın büyük bir salgın ile mücadele ettiği bir dönemde herkesin gıda sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirten Beyoğlu, belediye olarak bu konuda çok hassas bir tutum ortaya koyduklarını kaydetti.

Vatandaşların ihbarda bulunması için belediye bünyesinde telefon hattı oluşturduklarını anlatan Beyoğlu, "Yasaların bize verdiği yetkiler kapsamında vatandaşımızın sağlığını tehdit eden ürünlere ve bunları satmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. İnsanlık bir taraftan salgınla mücadele ediyor, diğer taraftan mübarek ramazan ayındayız. Bu süreçte herkes gıda ürünleri gibi hayati konularda duyarlı olmak zorunda. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı davranarak belediyemize yardımcı olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bağlar Belediyesince bu doğrultuda gıda denetimleri aralıksız sürüyor.

Bugüne kadar hijyen koşullarına aykırı şekilde hareket eden, iş ve işlemlerde bulunan, numunelere uymayan, bozulmuş ürünler satmaya çalışan bir çok işletme hakkında yasal işlem uygulayan belediye ekipleri insan sağlığını hiçe sayan ürünlere el koyarak, imha etti.

Belediye Başkanı Beyoğlu'nun talimatı ile Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, sahada görev yaparak denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında yumurta, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tavuk ve tavuk ürünleri gibi temel gıda maddelerinde önemli ihmaller tespit edildi.

Son kullanma tarihi geçen, bozulmuş olan, hijyen kurallarına uygun ortamlarda bulundurulmadığı ve buna göre ambalajlanmadığı tespit edilen çok sayıda gıda ürününe el koyan ekipler, işletmeler hakkında yasal işlem uyguladıktan sonra bu ürünlerin imhasını gerçekleştiriyor.