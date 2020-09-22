Bağlar Belediyesince kurulan çok amaçlı park tamamlanma aşamasında - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi tarafından Bağcılar Mahallesi'nde kurulan çok amaçlı park tamamlanma aşamasına geldi.

Protokol yolu üzerinde yer alan ve oluşturacağı yeşil alan nedeniyle bölgeye nefes aldırması beklenen parkın açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından temeli atılan Bağcılar Mahallesi'ndeki 7 bin dönüm alanda kurulan çok amaçlı parkta meşe, lale, kandil, sığla ve çınar ağaçları dikilmeye başlandı.

Parkta Diyarbakır'a özgü 30'u aşkın ağaç çeşidi ile çevredeki vatandaşlara huzurlu bir dinlenme alanı oluşturulması amaçlanıyor.

Beyoğlu, 1,5 ayda parkı tamamlama aşamasına getirdiklerini belirterek, parkın vatandaşlar için huzurlu bir dinlenme alanı ve oksijen deposu olacağını belirtti.

"Ekiplerimiz çok iyi bir çalışma örneği sergileyerek bu güzel parkımızı kısa sürede tamamlanma aşamasına getirdi. Ağaç dikmeye başladık." diyen Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Parkımızın birçok özelliği var. En önemli özelliklerinden biri Diyarbakır'a özgü ağaçları dikmemiz. Yakın zamanda açılışını yaparak değerli halkımızın hizmetine sunacağız. İçinde çocuklara yönelik oyun grupları ve vatandaşlar için dinlenme alanları bulunan huzur ikliminin hakim olacağı bir yaşam alanını Diyarbakır'a kazandırıyoruz. İlçemizde bu tür alanların sayısını artıracağız. Bağlar'a hizmetlerin en güzeli yakışır."