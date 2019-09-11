Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyesince satışı yasak olan patlayıcı maddeler imha edildi
Son Dakika Güncel Haber

Bağlar Belediyesince satışı yasak olan patlayıcı maddeler imha edildi

49 dakika önce

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesince yapılan denetimlerde satışı yasaklanan maytap, çatapat gibi sağlığı tehdit eden patlayıcı ve parlayıcı maddeler imha edildi.

Bağlar Belediyesince satışı yasak olan patlayıcı maddeler imha edildi, System.String[]

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesince yapılan denetimlerde satışı yasaklanan maytap, çatapat gibi sağlığı tehdit eden patlayıcı ve parlayıcı maddeler imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerince satışı yasaklanan maytap, çatapat gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin tespitine yönelik iş yerlerine denetim yapıldığı bildirildi.

İlçede yasaklanan maddelerin satışı yapıldığı tespit edilen iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, daha önce yapılan uyarıları dikkate almayan iş yerlerine yasal işlem uygulandığı, ele geçirilen çok sayıda patlayıcı maddenin kontrollü şekilde imha edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan sağlığını tehdit eden, gürültü kirliliği oluşturarak vatandaşları rahatsız eden patlayıcı maddelerle ilgili çalışmalar devam edecek. Zaman zaman ölümle sonuçlanan olaylara neden olan patlayıcı maddelere yönelik yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle denetimler eğitim kurumlarının çevresinde de yoğunlaştırılacak."

Diyarbakır, Zabıta, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP il binası önünde eylem yapan annenin oğlunun PKK'lılarla buluştuğu görüntüler ortaya çıktı
(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:29:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyesince satışı yasak olan patlayıcı maddeler imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]