Bağlar Belediyesince satışı yasak olan patlayıcı maddeler imha edildi

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesince yapılan denetimlerde satışı yasaklanan maytap, çatapat gibi sağlığı tehdit eden patlayıcı ve parlayıcı maddeler imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerince satışı yasaklanan maytap, çatapat gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin tespitine yönelik iş yerlerine denetim yapıldığı bildirildi.

İlçede yasaklanan maddelerin satışı yapıldığı tespit edilen iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, daha önce yapılan uyarıları dikkate almayan iş yerlerine yasal işlem uygulandığı, ele geçirilen çok sayıda patlayıcı maddenin kontrollü şekilde imha edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan sağlığını tehdit eden, gürültü kirliliği oluşturarak vatandaşları rahatsız eden patlayıcı maddelerle ilgili çalışmalar devam edecek. Zaman zaman ölümle sonuçlanan olaylara neden olan patlayıcı maddelere yönelik yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle denetimler eğitim kurumlarının çevresinde de yoğunlaştırılacak."