Bağlar Belediyesinde denetimlerini yoğunlaştırdı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Ramazan ayı önlemleri kapsamında denetimlerini hafta sonunda da sürdürdü.

Başkan Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı Bağcılar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında hijyen, sosyal mesafe ve fiyat denetiminde bulunarak esnaf ve vatandaşla görüştü.

Salgına karşı önlemlere uyulması gerektiğini dile getiren Beyoğlu, "Ne panik ne ihmal, tek çaremiz tedbirlere uymak. Mücadeleyi hiç bir şekilde aksatmayalım." dedi.

Başkan Beyoğlu, 20 yıl sonra asfalt hizmeti ile tanıştırdıkları 20 bin nüfuslu Selahaddin Eyyubi Mahallesinde tamamlanan asfaltlama hizmetlerinin son durumunu inceleyerek başarılı şekilde gerçekleşen hizmetten dolayı ekiplere teşekkür etti.

İlçe genelinde başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerden Tomat mahallesi ve mezralarında yeni yerleşim yerlerinin yol yapım çalışmaları başarıyla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Zabıta ekipleri ise ilçede günlük ticaretteki kalbi sayılan Sakarya Caddesinde denetleme ve hijyen kontrolü görevine çıktı.

Kuaförü Suna Ekin, zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimi değerli ve yerinde bulduklarını vurgulayarak önlemlere uymanın herkesin yararına olduğunu kaydetti.