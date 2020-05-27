Bağlar Belediyesinden, 5 bin aileye yardım - Son Dakika

Bağlar Belediyesince, Ramazan ayında 5 bin aileye yardım yapıldığı bildirildi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdığı gıda ve sosyal yardımlarla binlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından görevlendirilen ekipler, 5 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Beyoğlu, 14 ayda 60 binden fazla aileye destek olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın rotasını çizdiği sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliğine kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu yıl mübarek Ramazan ayı insanlık tarihinin en ağır salgınlarından olan yeni tip koronavirüs sürecine denk geldi. Dolayısıyla belediye olarak bizim yükümüz de arttı. Tüm ekiplerimiz ve imkanlarımızla seferber olarak milletimize hizmet ettik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirerek evlerine kadar ulaştırdık. Onların yüzünü bir nebze de olsa güldürebildiysek bundan mutluluk duyarız."