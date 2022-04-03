Bağlar Belediyesinden aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim - Son Dakika
Üye Girişi

Bağlar Belediyesinden aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim

03.04.2022 14:24
Bağlar Belediyesinden aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünce aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik eğitim veriliyor.

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünce aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede kadınların geniş katılım gösterdiği eğitimlerde güzel ahlakın önemine ve İslam'ın aileye verdiği değere dikkat çeken bilgilendirmeler yapılıyor.

Eğitime katılan kadınlar bu hizmetlerinden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika dünya: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Ulusal Meclisi feshetti Son dakika dünya: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Ulusal Meclisi feshetti MÜSİAD İzmir, Konak'ta buluştu MÜSİAD İzmir, Konak'ta buluştu

Bağlar, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim - Son Dakika


Son Dakika
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:59 Rus heyetinin en yetkili ismi savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi: Daha gerçekçi hale gelindi
13:57 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
13:29 81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 14:38:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bağlar Belediyesinden aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement