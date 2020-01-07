Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması - Son Dakika

Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, Sakarya Caddesinde alt yapı çalışması başlatacak.

Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması, System.String[]

Bağlar Belediyesi, Sakarya Caddesinde alt yapı çalışması başlatacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, esnaf ziyaretinde bulundu.

Beyoğlu, Sakarya Caddesinin durumuyla yakından ilgilendiklerini ve bu konuda önemli çalışmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Esnaf ve vatandaşların çilesi haline gelen olumsuz görüntülere son vereceklerini belirten Beyoğlu, şöyle dedi:

"Oluşan çukurları önce temizleyeceğiz. Daha sonra modifiye asfalt döşeyerek burada iş yapan esnafımızı ve alışverişe gelecek olan vatandaşımızı rahatlatacağız. Böylece esnafımız ve vatandaşımız kışı rahat bir şekilde geçirecek. İlkbaharla birlikte Büyükşehir Belediyemiz yenileme çalışmalarına başlayacak. Bu caddemiz alışverişte kentin modern yüzü haline gelecek."

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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