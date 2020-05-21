Bağlar Belediyesinden asfaltlama çalışması - Son Dakika

Bağlar Belediyesinden asfaltlama çalışması

Bağlar Belediyesi, ilçede asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, ilçede asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, emniyet teşkilatına ait alanlarla birlikte İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu caddenin de asfaltlama çalışmasının tamamlanarak hizmete açıldığı belirtildi. Ayrıca, Bağlar Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kadın personelden oluşturulan denetleme ekibince, ilçe genelindeki kadın kuaförleri, güzellik merkezleri ve marketlerde Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bayram öncesinde denetim gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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