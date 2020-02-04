Bağlar Belediyesinden, cami ve taziye evlerine yönelik çalışma - Son Dakika

Bağlar Belediyesi 10 kırsal yerleşim yerindeki cami ve taziye evlerini olası yabani hayvan saldırıları ve tehlikelere karşı perde beton tel çit çalışması yaptı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, merkez Bağlar ilçesinde kırsal yerleşim yerlerinde bulunan camiler ve taziye evlerinin, kış dönemlerinde yaşanan yabani hayvan saldırıları ve çeşitli tehlikelere karşı koruma altına alındığını belirtti.

Kırsal yerleşim yerinde tel çit ve beton perde çalışması gerçekleştirerek buralardaki camiler ve taziye evlerini dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruma altına aldığını kaydeden Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın taziye evleri ve camilerle ilgili talebi vardı. Biz de gerekli çalışmaları yaparak çevre koruması gerçekleştirdik. Bu bizim için bir sorumluluktur. Vatandaşlarımız huzurlu ve mutlu olsun diye hizmet etmeye devam edeceğiz. Havaların ısınmasından sonra camilerimize ve taziyelerimize yönelik çevre düzenlemesini de gerçekleştireceğiz."